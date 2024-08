Zwiększa się zarząd powiatu stargardzkiego

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Do czterech osób powiększył się skład zarządu powiatu stargardzkiego. Zdecydowali tak powiatowi radni po wakacyjnej przerwie.

Na fotel w Starostwie przy ulicy Skarbowej w Stargardzie przeniósł się Michał Bryła, dotychczas przewodniczący Rady Miejskiej. Funkcję czwartego członka zarządu powierzono Jackowi Mysiorkowi - wcześniej pracownikowi kontroli skarbowej, w ostatniej kadencji zatrudnionemu w Urzędzie Gminy Dolice.



Marek Stankiewicz, wicestarosta stargardzki twierdzi, że powiększenie zarządu to nie rozrzutność, a wręcz konieczność. - Jest uruchamianych wiele projektów, jak chociażby KPO. Ilość zadań, które zarząd będzie realizował mocno wzrośnie, w związku z tym taka decyzja o zwiększeniu członków zarządu do czterech osób - tłumaczy Stankiewicz.



Marek Stankiewicz zapewnia, że pracy nie zabraknie dla obu panów, którzy ze starostą i wicestarostą tworzą od dziś czteroosobowy zarząd. - Szukaliśmy takich osób, które mają duże doświadczenie samorządowe. Powiat stargardzki jest największym powiatem ziemskim w województwie. Jesteśmy nie tak licznym zarządem, jak wiele mniejszych powiatów. Uważamy, że na razie czterech członków zarządu wystarczy - podkreślił Stankiewicz.



Roszady we władzach powiatu to efekt ustaleń między Platformą, a Stowarzyszeniem Stargard XXI. Tworzące koalicję oba ugrupowania mają większość w Radzie Powiatu.