Trwają poszukiwania szczecińskich "Otwartych pracowni"

Pracownie, galerie, sale prób, a w tym roku i salony tatuażu - otworzą się dla zwiedzających w Szczecinie. Kończy się nabór miejsc, w których będzie można podglądać pracę artystów od kuchni.

To IV edycja wydarzenia pod hasłem "Otwarte pracownie i warsztaty 2024". Podczas jednej z poprzednich można było odwiedzić, m.in. pracownię lutnika.- To jest jeden instrument. Dużo różnych rzeczy, narzędzi, piękne piły. Korzystam tylko i wyłącznie z pił japońskich, wydają piękny dźwięk. To jest gitarka elektro-klasyczna - mówił lutnik.Otwarte pracownie będzie można zwiedzać w weekend od 20 do 22 września, następnie odbędą się warsztaty, które potrwają do 28 września.Zgłosić się trzeba teraz - mówi współorganizator Rafał Bajena z obiektu kreatywnego "Tu Centrum.Szczecin".- Czekamy na tych, którzy chcieliby zrobić warsztaty, otworzyć swoje pracownie rzemiosła. W tym roku do artystów tatuażu się zwracamy, bo to jest interesująca rzecz i to jest dobry kawałek sztuki, która jest w Szczecinie - mówi Bajena.Zgłoszenia trwają do środy poprzez facebookowy profil " Otwarte pracownie i warsztaty ". 19 września jest oficjalne otwarcie w ogrodach Willi Lentza. Wtedy też odbędą się m.in. koncerty.W ubiegłym roku chętni wzięli udział w 90 wydarzeniach w 60 różnych miejscach miasta, a było w to zaangażowanych 200 osób.