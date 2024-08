Festiwal w Kołobrzegu. Wieczorem impreza na plaży

Kołobrzeg. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Festiwal I Sea You rusza w piątek w Kołobrzegu. To nowe trzydniowe wydarzenie kulturalne realizowane przez miasto.

Pilotażowa edycja festiwalu zorganizowana została w ramach finałowej aplikacji miasta do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Piotr Rybczyński z Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji mówi, że impreza skierowana jest do szerokiego grona odbiorców.



- Będzie trochę kultury wysokiej, będą koncerty, będzie również trochę kultury dyskotekowej, będzie silent disco, będą pokazy filmów, dyskusje - wymienia Rybczyński.



Już dziś na plaży centralnej spotkać można będzie m.in. DJ Vikę, czyli najstarszą didżejkę w Polsce. Wieczorem z kolei zaplanowano Silent Disco, czyli imprezę, której uczestnicy słuchać będą muzyki w słuchawkach. Cały festiwal potrwa do niedzieli. Z kolei ostateczną decyzję dotyczącą tego, czy Kołobrzeg zostanie Europejską Stolicą Kultury, poznamy na koniec września.