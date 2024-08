I Sea You Festiwal w Kołobrzegu. Najstarsza DJ-ka w Polsce

Wirginia Szmyt, czyli po prostu DJ Wika w tym roku skończy 86 lat. Każdego dnia udowadnia, że wiek to tylko liczba. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Wirginia Szmyt, czyli po prostu DJ Wika w tym roku skończy 86 lat. Każdego dnia udowadnia, że wiek to tylko liczba. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwa I Sea You Festiwal. Jedną z bohaterek pierwszej odsłony wydarzenia jest najstarsza didżejka w Polsce.

Wirginia Szmyt, czyli po prostu DJ Wika w tym roku skończy 86 lat. Każdego dnia udowadnia, że wiek to tylko liczba.



W czasie festiwalu widzów zaprosiła nie tylko do wspólnego oglądania filmu dokumentalnego przedstawiającego jej historię. Zagrała również na Silent Disco, a przede wszystkim przekonywała, że to aktywność jest receptą na długowieczność.



- Żeby zachować jakąś sprawność, musimy być aktywni. Gdy się rodzimy, mamy cały potencjał, jesteśmy młodzi, mamy energię... Jeżeli nie będziemy jej szanowali i trenowali, to przecież wiadomo, że to na starość zanika - podkreśliła.



W sobotę na plaży centralnej zaplanowano kolejne festiwalowe projekcje i koncerty. Odbędzie się również spotkanie z Andrzejem Sewerynem.



Festiwal zakończy się w niedzielę, a jego organizacja jest elementem kampanii miasta w staraniach o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2029. O tym, czy Kołobrzeg uzyska ten tytuł przekonamy się we wrześniu.