"Kompleks jest przepiękny". Na Warszewie mają nową szkołę

Budowana była latami - w poniedziałek zabrzmiał pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Czesława Miłosza w Szczecinie.

Prace nad placówką rozpoczęły się w 2017. Do tej pory dzieci z Warszewa uczyły się w budynku przy Złotowskiej. I tam połowa uczniów pozostanie. Natomiast około 800 dzieci rozpocznie rok szkolny w nowym budynku.- Wszystko świeżutkie, pachnące. Także cieszymy się, że tutaj będziemy chodzić. Bardzo fajne boisko. Bardzo lubię grać w piłkę, bardzo blisko domu. Kompleks jest przepiękny. Cieszymy się wszyscy, że jest nowa szkoła i że dzieci mogły w tym budynku już rozpocząć swoją edukację, po tylu latach oczekiwania. Byliśmy tam na Złotowskiej, były plany, że przenoszą nas w drugiej klasie, a skończyło się, że w szóstej, więc inaczej będzie - to głosy uczniów i rodziców.- Myślę, że ta szkoła spełni wiele oczekiwań - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Jest nowoczesna, jest piękna. Myślę, że jeżeli wypełnimy ją treścią, czyli uczniami i nauczycielami, dobrym klimatem, dobrymi relacjami, to wszyscy będą z tego bardzo zadowoleni.Wybudowanie nowej szkoły na Warszewie kosztowało około 70 milionów złotych.