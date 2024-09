Nowy rok szkolny pod znakiem zmian. Komentarze w "RSnW"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmiany w oświacie stały się normą - twierdzą nauczyciele i dyrektorzy szczecińskich szkół, którzy gościli we wtorkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Od wczoraj są m.in. zmienione listy lektur i zmniejszona podstawa programowa o jedną piątą. Zlikwidowano również przedmiot "Historia i Teraźniejszość".



- Przywykliśmy do ciągłych zmian - mówi Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie. - Martwi to, że te zmiany są wprowadzane tak na hura, bez konsultacji, bez przemyślenia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Trzeba się do tego przygotowywać na ostatnią chwilę, zmieniać coś, co już jest ustalone. I tego oświata nie lubi. I dyrektorzy tego nie lubią i nauczyciele tego nie lubią. Nikt nie lubi niepewności.



- Będzie mniej lektur - zaznacza Joanna Sadłowska-Szreder, nauczycielka języka polskiego w IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. - To znaczy, że będziemy mieli więcej przestrzeni, żeby tymi lekturami zainteresować. Nie mogę bać się tej podstawy i nie mogę się bać lektur obowiązkowych. Jeżeli ja czuję, że potrzebuję na tę lekturę trzy tygodnie, to ja ją zrobię w trzy tygodnie. Te warunki stały się teraz ciut lepsze.



W nowym roku szkolnym od 1 września 2024 r. ocena z religii (lub etyki) nie będzie wliczana do średniej ocen.