Chociwel: Woda niezdatna do picia

Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Sanepid wydał komunikat - woda w Chociwlu jest niezdatna do picia. Przyczyną mają być Bakterie E. coli.

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Stargardzie, po zbadaniu próbek w wodociągach w Chociwlu i wsi Lublino, wydał oświadczenie. W wodzie wykryto obecność bakterii z grupy coli. Woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia ani do przygotowywania w niej posiłków. Nie powinna być tez używana do kąpieli, mycia zębów czy przemywania ran. Służyć może jedynie w celach sanitarnych.



W gminie Chociwel pojawiło się dziś osiem zastępczych punktów poboru wody. Zabezpieczono również krany w szkołach a dzieciom rozdano środki odkażające.