Dzisiaj kolejny dzień wojewódzkich dożynek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To kolejny dzień pełen muzyki ludowej, rękodzieła i swojskich przysmaków. Trwają Dożynki Wojewódzkie w Przelewicach.

- Pogoda dopisuje, jest to święto plonów, święto rolników, także wszystkie okoliczności są sprzyjające. - Przejazd ciągnikiem z przyczepą. Bardzo fajnie. - Jesteśmy tutaj po raz pierwszy co prawda, ale jest sympatycznie i bardzo miło. - Jak na razie fajnie. Co roku jest fajnie, bo jesteśmy tu co roku. Najfajniejsze są wieńce i śpiewanie. - Już mieliśmy u nas w Dolicach dożynki. Było fajnie i tu też już jesteśmy któryś raz z kolei - mówili wczoraj odwiedzający.



Impreza rozpoczyna się o 11 i potrwa do 17. W planie pokaz kulinarny, rodzinna gra terenowa, oraz przegląd piosenki rozrywkowej.