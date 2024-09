Nielegalny festiwal w Świnoujściu

Świnoujście, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Około 500 uczestników, pole namiotowe w obszarze Natury 2000 oraz brak zgody władz Świnoujścia na organizację wydarzenia.

Chodzi o Festiwal Achterland zorganizowany na prywatnej działce w dzielnicy Karsibór - mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Świnoujściu Wojciech Basałygo.



- Impreza była w piątek, w nocy z piątku na sobotę i w nocy z soboty na niedzielę. Jak informowali nas mieszkańcy w nocy z soboty na niedzielę zdaje się było ciszej. Najgorszą nocą, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście ta muzyka przeszkadzała i zakłócała spokój to była noc z piątku na sobotę - tłumaczy Basałygo.



Wojciech Basałygo przyznaje, że miało to być jedynie zgromadzenie rodzinne. Takie bowiem zawiadomienie trafiło do Urzędu Miasta w Świnoujściu.



- Dla nas sytuacja jest nowa, dlatego, że pierwszy raz ktoś wpadł na pomysł organizowania tego typu wydarzenia w obszarze Natura 2000. Musimy sprawdzić wszystkie możliwe formy, które mogłyby w przyszłości nie dopuścić do organizacji tego typu wydarzenia. Jesteśmy na etapie sprawdzania - dodaje Basałygo.



O całej sprawie władze miasta powiadomiły już policję oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.