Słuchacze pomogli nam stworzyć kolejny odcinek "Pogodnego na tropie" [WIDEO]

Marek Stelar skorzystał z sugestii słuchacza i pisze kolejne odcinki "Pogodnego na tropie"

Kolejny odcinek "Pogodnego na tropie" w poniedziałek po godzinie 11

Pan Tomasz - to jeden z wielu słuchaczy, którzy wysłali nam swoje propozycje dotyczące losów bohaterów najnowszego audiobooka Radia Szczecin. W jaki sposób Marek Stelar wykorzysta tę podpowiedz?Audiobook wspólnie ze Słuchaczkami i Słuchaczami piszą trzej szczecińscy autorzy. Poza Markiem Stelarem to: Leszek Herman i Przemysław Kowalewski.Fragment audiobooka, w którym pada pytanie o przyszłość akcji i losów bohaterów na naszej antenie - w każdą środę po godzinie 11:00 lub naW tym tygodniu pytanie brzmiało: kim jest tajemniczy Rytych?Z wielu propozycji, które dotarły do Radia Szczecin, wybraliśmy pomysł Pana Tomasza.