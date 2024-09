Zielone szkoły na Pomorzu Zachodnim dla dzieci z zalanych terenów

Olgierd Geblewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Dawid Krystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dzieci z zalanych szkół z Dolnego Śląska przyjadą na Pomorze Zachodnie. Zorganizowane zostaną dla nich tzw. zielone szkoły.

Pierwsza z nich odbędzie się na terenie Połczyna Zdroju. W środę pojawią się tu pierwsze dzieci z południa Polski - zapowiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.



- Jedną z tych szkół jest szkoła podstawowa w miejscowości Wleń. W środę przyjmiemy na Pomorzu zachodnim w przepięknym Połczynie 60 dzieci wraz z opiekunami. Będą mogli przez dwa tygodnie kontynuować tutaj naukę. W tym czasie władze gminy będą mogły ukończyć doraźny remont szkoły - wyjaśnił.



Na razie przyjmiemy tylko jedną grupę - dodał wicewojewoda zachodniopomorski Dawid Krystek.



- Wynika to z tego, że część starszych dzieci, z klas 7-8 na terenie Dolnego Śląska i Śląska opolskiego dzisiaj pomaga odbudowywać swoje domostwa, pomaga sprzątać swoim rodzicom. Ta pomoc dla tych dzieci będzie więc potrzebna za dwa, trzy tygodnie, kiedy to wróci w miarę do normalności i wtedy te dzieci będą chciały do nas przyjechać na zielone szkoły, my te dzieci przyjmiemy - mówił.



W gotowości do prowadzenia "zielonych szkół" jest około 200 ośrodków, m.in. w Szczecinie, Międzyzdrojach i Świnoujściu.