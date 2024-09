Organizatorzy zebrali podpisy pod nowelą ustawy o ochronie zwierząt

Ponad 100 tysięcy podpisów zebrano pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt znajduje się:

Listy z podpisami właśnie są składane przez aktywistów w Sejmie - tłumaczy współtwórczyni ustawy szczecińska adwokat Sara Balcerowicz.- Projekt trafia do pierwszego czytania. Zakładamy, że nie zostanie już przy pierwszym czytaniu odrzucony. Po pierwszym czytaniu zapewne ustawa trafi do pracy w komisjach. Tutaj będziemy musieli też bardzo mocno walczyć o to, żeby ewentualnie jak najwięcej proponowanych przez nas przepisów faktycznie zostało przyjętych - mówi Balcerowicz.W projekcie noweli ustawy proponowane jest miedzy innymi zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. Obecne, zdaniem autorów projektu, są za niskie.- Za znęcenie się - w typie podstawowym - do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast ze szczególnym okrucieństwem do lat 5. Chcemy podnieść do lat 5 i do lat 8 - mówi szczecińska adwokat.Według proponowanej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, trzymanie psów na łańcuchach byłoby całkowicie zakazane.- obligatoryjne chipowanie zwierząt domowych,- zakaz używania fajerwerków hukowych,- obowiązkowa kastracja zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli,- ograniczenie działania pseudohodowli,- zmiana zasad prowadzenia schronisk i nadzoru nad nimi,- doprecyzowanie obowiązków gmin wobec bezdomnych zwierząt.