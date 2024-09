"Aktywny Rodzic" w Stargardzie. "Wpłynie to na liczbę miejsc dla dzieci w żłobkach"

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Zero złotych - tyle od października wyniesie w Stargardzie opłata stała za pobyt dziecka w publicznym żłobku. Dotychczas rodzice płacili ok. 800 zł. To efekt przystąpienia miasta do programu „Aktywny Rodzic”, który niemal w połowie pokryje koszty opłaty żłobkowej.

Zmiany w systemie utrzymania żłobków, które uwzględniają dofinansowanie z rządowego programu, razem z nowym regulaminem opłat przyjęli stargardzcy radni.



Pozwolą również na zmniejszenie dotacji z budżetu miasta. Sebastian Lewkowicz, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim podkreśla, że skala dofinansowania jest znaczna. - Umożliwia dopłatę do pobytu dziecka w żłobku miejskim do 1500 zł. W tym momencie rodzice nie ponoszą żadnej odpłatności, z wyjątkiem wyżywienia.



W ocenie Rafała Zająca prezydenta Stargardu, nowy system opłat ułatwi rozbudowę żłobków na terenie miasta. - Jesteśmy w ostatniej fazie projektowania zupełnie nowego budynku żłobka, obok istniejącego żłobka na osiedlu Zachód i rzeczywiście rządowe wsparcie odciąża nieco samorządy, bo przecież przeciętny koszt pobytu dziecka w żłobku to powyżej 3 tys. złotych. Na pewno wpłynie na rozwój, jeśli chodzi o liczbę miejsc dla dzieci w żłobkach - powiedział Zając.



W nowych pomieszczeniach żłobka na Osiedlu Zachód zaplanowano ogółem 116 miejsc. Budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku.