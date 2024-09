Wzrósł poziom wody, alarm i pogotowie przeciwpowodziowe

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W ciągu doby wzrósł poziom wody w Gozdowicach - poinformował na portalu X wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Stan ostrzegawczy przekroczony jest tam o 42 cm. Podobna sytuacja jest w Bielinku. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w gminie Boleszkowice, pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzono w gminach Mieszkowice, Cedynia i Chojna.



Jak przekazał wojewoda, jeszcze w czwartek w Szczecinie do zamieszkałych ogrodów działkowych zagrożonych zalaniem będzie dostarczany piasek i worki. Żołnierze 12 Dywizji Zmechanizowanej patrolują z kolei teren na odcinku 23 km od jeziora Dąbie do Inoujścia.



Według prognoz, fala powodziowa w nocy z piątku na sobotę ma dotrzeć do Gozdowic, z soboty na niedzielę będzie na wysokości Widuchowej.