Czy Szczecin jest miastem dla studentów? Zapytaliśmy samych zainteresowanych

Około 30 tysięcy studentów w pięciu publicznych uczelniach - tak wygląda akademicki krajobraz Szczecina w liczbach.

Miasto podkreśla swoją otwartość na studentów, a uczelnie czekają z szeroką ofertą kierunków. Ale czy Szczecin jest przyjazny studentom? - o tym opowiadają oni sami.



- Mamy dwie główne moim zdaniem dobre uczelnie, którymi jest PUM i ZUT. Jest sporo akademików, więc nawet przyjezdni studenci nie będą mieli problemu. - Jeśli ktoś mieszka tutaj całe życie, to jednak lepiej jest wyjechać. Poznać nowych ludzi, nowe grono znajomych. - Dobre są dojazdy, komunikacja jest w miarę szybka i wszędzie dojadę. Wydaje mi się, że nieźle. Są jakieś imprezy, ze znajomymi jeszcze z liceum to sobie chodzimy, jest tego dużo - mówią studenci.



- Studentów jest trochę mniej. Jednak mam wrażenie, że idzie to w dobrą stronę. Po tym odzwyczajeniu ludzi od imprez i wychodzenia, przez COVID, to widzę jednak, że się odradza - mówi Maciej Korobilis ze studenckiego klubu Pinokio.



Od przyszłego roku miasto zapowiada powrót do programu stypendialnego dla studentów z wysokimi osiągnięciami w nauce. Przez ostatnie lata program nie mógł funkcjonować z powodów budżetowych.