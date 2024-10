Odra w woj. zachodniopomorskim poniżej stanu alarmowego

Poziom Odry w Bielinku i Gozdowicach w województwie zachodniopomorskim spadł poniżej stanu alarmowego.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ AKTUALIZACJA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO #IMGW ‼️



🔴WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW ALARMOWYCH



▶️Odra od ujścia do Gryfina

Aktualizacja dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia i wydłużenia czasu obowiązywania



▶️https://t.co/J1lY0YG2g6 pic.twitter.com/FbRWGwlHw6 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 1, 2024

- W Szczecinie powinno być dość spokojnie. W tej chwili notowana jest jeszcze strefa wody średniej, może być wzrost do wody wysokiej. W czwartek stan wody może otrzeć się o stan ostrzegawczy - dodaje Sikora.





Służby stale monitorują i zabezpieczają wały przeciwpowodziowe. W działaniach tych biorą udział między innymi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy nieprzerwanie patrolują tereny zalewowe.





- Wały zostały zabezpieczone przez naszych żołnierzy zanim jeszcze nadeszła fala. Dzięki temu praca może się skupić na monitorowaniu i reagowaniu w tych miejscach, gdzie jest to potrzebne. Żołnierze na quadach razem ze strażakami prowadzą patrole. To są dosyć duże siły ludzi, którzy albo działają, albo są w gotowości do działania - podkreślił oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Marcin Górka.





Mimo narastającego zagrożenia mieszkańcy Szczecina nie obawiają się nadchodzącej fali powodziowej.





- Już idzie to długo, więc wszyscy się przygotowali. - Jakiś niepokój jest. - Z tego, co słychać, zabezpieczone są wszystkie miejscowości. - Stany wód poniżej poziomu zagrożenia; to nie jest coś tak wielkiego, co by się mogło zdarzyć - mówili.







Na stacji hydrologicznej w Widuchowej stan wody osiągnął rano swoje najwyższe wartości. W tej chwili są to "wahania z tendencją spadkową powyżej stanu alarmowego".- W tej chwili fala wezbraniowa znajduje się w tej chwili na odcinku Widuchowa-Gryfino. Ona do Gryfina będzie już niedługo dochodzić, będą tam notowane wzrosty stanów wody. Przekroczenia stanu alarmowego spodziewamy się jutro wieczorem, bądź w nocy - zapowiada Michał Sikora, synoptyk-hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W Szczecinie nie spodziewamy się dużych zagrożeń.Wciąż obowiązują zakazy m.in. korzystania z wody w rzece, poruszania się po wałach przeciwpowodziowych, a także żeglugi na Odrze.