Świnoujście. Ronda zamiast skrzyżowań

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Ronda zamiast skrzyżowań w dzielnicy nadmorskiej - takie rozwiązanie usprawnienienia ruchu w Świnoujściu wejdzie w życie już niedługo. Miasto podpisało umowę na przebudowę jednej z głównych dróg w tej części Świnoujścia.

Koncepcja przebudowy ul. Sienkiewicza szczególnie do gustu przypadła świnoujskim kierowcom.



- Przez ileś lat jeździłem taksówką, uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Było tam sporo wypadków spowodowanych przeważnie przez naszych sąsiadów. - Jestem kierowcą, nie raz musiałem tam ustąpić mimo tego, że miałem pierwszeństwo - mówili.



Umowa na remont już została podpisana, a termin jej realizacji, choć odległy, jest już znany.



- Remont skrzyżowania powinien zakończyć się za dwa lata. Projektanci zaplanowali ronda, które usprawnią nam ruch - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



Koszt przebudowy, to 24,5 mln złotych. Z czego 50 proc., to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . proc.