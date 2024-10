Wsparcie psychologiczne bez kolejek, bez rejestracji i za darmo [ZDJĘCIA]

Szpital "Zdroje" przy ulicy Świętego Wojciecha w Szczecinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Katarzyna Rączkiewicz psycholog Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]Katarzyna psycholożki Rączkiewicz i Małgorzata Matkowska Szpital "Zdroje" przy ulicy Świętego Wojciecha w Szczecinie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Bez kolejek, bez rejestracji i bezpłatnie - można otrzymać wsparcie psychologiczne w punkcie konsultacyjnym w szpitalu przy ulicy Świętego Wojciecha w Szczecinie.

Lekarze specjaliści i psychologowie czekają na osoby, które dopadła miedzy innymi jesienna melancholia, obniżenie nastroju czy depresja.



W punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym przy Centrum Zdrowia Psychicznego pomoc udzielana jest od ręki - mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala "Zdroje".



- Tu jest miejsce, w którym zespół naszych specjalistów-psychologów czeka i czasami być może rozwieje wątpliwości, powie, że to jest chwilowe obniżenie nastroju z którym niczego nie trzeba robić. Być może podpowiedzą w jaki sposób można sobie z tym radzić i na tym ta wizyta się skończy. Być może będzie potrzebna kolejna - mówi Knop.



W punkcie dyżuruje czterech psychologów, którzy są gotowi również podjechać do pacjenta - dodaje dr Michał Szelepajło, kierownik zespołu psychiatrii środowiskowej w szpitalu na Wojciecha.



- Jeżeli nie może przejść z powodu tego, że nie może wyjść ze swojego domu z powodu lęków albo trudności motorycznych, wtedy możemy przyjechać do takiego pacjenta i za jego zgodą porozmawiać z nim, postawić diagnozę, włączyć leczenie - mówi Szelepajło.



Wsparcie w kryzysie psychicznym udzielane jest osobom, które ukończyły 18 rok życia. Punkt działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18. Lekarze udzielają porad również telefonicznie i mailowo.