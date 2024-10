Transport organu do przeszczepu. Orzeł Pomorza w akcji

Najpierw Orzeł Pomorza przewiózł organ z Podlasia do Warszawy. Tam czekał już wojskowy samolot, który zabrał serce do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. źródło: https://policja.pl/pol/Jacek Herok/BKS KGP Orzeł Pomorza. https://www.facebook.com/events/2287690578246564

Nowy śmigłowiec zachodniopomorskiej policji pomógł w transporcie organu do przeszczepu.

Akcja przewiezienia serca wymagała dokładnej koordynacji. Najpierw Orzeł Pomorza przewiózł organ z Podlasia do Warszawy. Tam czekał już wojskowy samolot, który zabrał serce do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.



Akcja zajęła nieco ponad dwie godziny. Pacjent jest już po operacji i wraca do zdrowia.



Załoga kilka dni temu zakończyła loty w ramach operacji "Powódź 2024" na południu kraju.