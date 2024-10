Jest nadzieja na lepsze połączenie między Wolinem a Świnoujściem

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest szansa na przywrócenie połączenia autobusowego między Wolinem a Świnoujściem. W tej chwili mieszkańcy gmin, między miastami poruszają się pociągami lub własnym transportem.

Połączenie między Świnoujściem a Wolinem nie jest nowością. Dawniej takie funkcjonowało.



Wyspiarzy zapytaliśmy, czy go brakuje. - Brakuje, bo pociągi nie zawsze pasują godzinowo. Są zawsze przepełnione. Szczególnie te ze Stepnicy. Jak jechałam ostatnio do Świnoujścia to makabra była w autobusie... - skarżą się mieszkańcy.



Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydenta Świnoujścia przyznaje, że te potrzeby są zauważalne: - Rozważamy możliwość powrócenia tego rozwiązania, z uwagi na narastające zainteresowanie. Wstępna taka rozmowa pomiędzy włodarzami już się odbyła. Przed nami są kwestie bardziej szczegółowe do omówienia i to jak mogłaby to wyglądać finansowo.



Połączenie miałoby funkcjonować w ramach miejskiego transportu, analogicznie do autobusów, które teraz kursują między Świnoujściem a Międzyzdrojami.