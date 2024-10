"Czemó", "azbest" i "sigma". Młodzi szczecinianie typują Młodzieżowe Słowo Roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Właśnie rozpoczął się 9. plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2024, który organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

W I etapie - do 5 listopada - można zgłaszać słowa do konkursu. Natomiast od 13 do 30 listopada internauci wybiorą spośród dwudziestu - te najlepsze.Sprawdziliśmy jakie słowa - według szczecińskiej młodzieży - mają szansę na wygraną.- No na pewno, jest tam słowo "czemó". Wiem jaka jest geneza tego słowa. Dwóch chłopców grało w Fortnite i jeden stwierdził, że nie warto już grać dalej i po prostu wywalił drugiego z tego swojego składu. - Moim zdaniem powinno wybrać "sigma". Zdecydowanie. To jest ktoś, kto jest takim "gigachadem". - "Gigachad" to jest autorytet dla kogoś. "Sigma" to jest taki synonim do "gigachada". "Sigma", to jest najlepsze słowo, jakie można usłyszeć od kogoś. - "Azbest" z piosenki Słonia, który po prostu w tekście miał, że "pani syn w ostatniej ławce wylał na mnie azbest" i właśnie stąd się to wzięło - tłumaczą młodzi szczecinianie.W ubiegłym roku wygrało słowo "rel", a Nagrodę Jury otrzymało hasło „oddaje”. Głosowanie odbędzie się na stronie sjp.pwn.pl