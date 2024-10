Nowe rozwiązanie na wybranych przejściach w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu wprowadzają na ulicach system SafePass. To rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

Specjalny system ostrzegania kierowców ma pojawić się na „pasach” przy ulicy Młyńskiej i Kupieckiej. Te dwie lokalizacje z uwagi na duży ruch i sąsiedztwo szkół wybrali kołobrzescy urzędnicy.



Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu tłumaczy, w jaki sposób miasto chce poprawić w tych miejscach. - Będą zamontowane światła sygnalizujące kolorem, że pieszy zbliża się i wchodzi na przejście. Dzięki temu będzie on widoczny - mówi Kujaczynski.



A co na to mieszkańcy? - Dobrze, jest jedna szkoła, druga szkoła. Jest to bezpieczeństwo dzieci i starszych też. Jest dużo dzieci, a wiadomo, jak to dzieci, telefony, koledzy, sprawdzi się na pewno - mówią mieszkańcy.



W ogłoszonym przetargu swoje oferty przedstawiły dwie firmy. Obie zmieściły się w ramach finansowych określonych przez miasto, jednak urzędnicy nie poinformowali jeszcze, którą ofertę wybrali. Wiadomo, że nowe rozwiązania zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku.