Nowy krajowy konsultant ds. chirurgii ogólnej o planach i wyzwaniach

To gigantyczne wyzwanie, ale nie będzie się wiązało z wyprowadzką ze Szczecina - tak o swojej nowej funkcji mówi prof. Jerzy Sieńko.

Nowy krajowy konsultant ds. chirurgii ogólnej był dziś gościem "Rozmowy pod Krawatem".Jak sam mówi, to największe wyzwanie w jego dotychczasowym życiu zawodowym, które to profesor Jerzy Sieńko nadal wiąże głównie ze Szczecinem.- Oczywiście będę musiał pojechać do Warszawy niejednokrotnie. W związku z zorganizowaniem egzaminu specjalizacyjnego dla wszystkich szkolących się rezydentów w Polsce. Natomiast, zdecydowanie to nie wpłynie w jakiś sposób na ograniczenie mojej dotychczasowej aktywności na bloku operacyjnym - podkreśla Sieńko.Na blok operacyjny profesor pobiegł tuż po rozmowie, a to nie koniec planów, po odłożeniu skalpela jeszcze dziś ważne spotkanie, dotyczące planów obronnych i roli lekarzy z całego kraju.- Chciałbym zaproponować rozwiązanie w postaci usystematyzowanego szkolenia chirurgów, anestezjologów i ortopedów. W związku z tą sytuacją, którą mamy po naszej wschodniej stronie granicy, warto aby w tych szpitalach polowych pracowali ludzie, którzy będą do tego bardzo dobrze przygotowani - tłumaczy Sieńko.Z profesorem Jerzym Sieńko redaktor rozmawiał także o przypadającym dzisiaj europejskim dniu walki z rakiem piersi, o szczepionkach przeciwko grypie i Covid-19, a także o misjach medycznych w Afryce, a nawet o polityce - bo przecież dziś 15 października - rocznica wyborów.Jutro w "Rozmowie pod Krawatem" o godz. 8:30 usłyszymy rozmowę z Tamarą Olszewska-Watracz, przewodniczącą Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i Zespołem Aspergera, które w Szczecinie działa dokładnie od 20 lat.