Muzyka lekiem na samotność

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście dyskutowali na temat samotności i sposobach na walkę z nią. Kluczowa może okazać się muzyka, np. pod postacią grupowych zajęć chóralnych.

Natłok informacji, uzależnienie od mediów społecznościowych, a także zaburzenie poczucia własnej wartości, przekłada się bezpośrednio na samotność wśród Polaków - mówił prof. Szymon Wyrzykowski, dyrektor Chóru Akademickiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.



- Wydaje mi się, że problem samotności dotyczy głównie osób starszych. Jeżeli ktoś z pełną świadomością przeżywa jesień swojego życia, no to bardzo doceni ten moment, kiedy może przyjść na próbę, spotkać się ze znajomymi, zrobić coś, co daje poczucie sensu. A jeszcze przy okazji wygrać konkurs - mówił Wyrzykowski.



Znalezienie pasji jest kluczem do poznania pogodnych ludzi i zawiązania więzi - mówił Dawid Radecki, od 6 lat członek chóru.



- Wyrzucić z siebie te emocje, co też wielokrotnie słysząc różne opowieści, chórzystom pomaga. Ktoś nie jest w stanie się podzielić z druga osobą swoim problemem, ale idąc na próbę potrafi gdzieś to wyśpiewać. Okoliczności się nie zmieniają, ale takie psychiczne podejście do tego, co się dzieje w głowie, jest zupełnie inne - mówił Radecki.



Jak wynika z raportu Instytutu "Pokolenia" opublikowanego w 2022 roku, niemal połowa dorosłych Polaków czuje się odizolowana. Według badań 53% dorosłych Polaków czuje się samotnie, natomiast 35% uważa, że nie ma nikogo do kogo może zwrócić się o pomoc.