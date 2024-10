Na peronie zabytek, na dworcu głównym tłok [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tak tłoczno na szczecińskim dworcu przy ulicy Kolumba dawno nie było. A to przez retro atrakcję, czyli zabytkowy pociąg z niemieckim parowozem.

Lokomotywa zawitała na jeden z peronów na stacji Szczecin Główny i zostanie tam do godziny 16. W międzyczasie pociąg zabrał chętnych na dwie darmowe przejażdżki po Szczecinie.



- Przepiękne. Warto zobaczyć. Buchała para. Wyglądało bardzo dymnie. Warto było przyjechać i poczekać chwile, żeby to zobaczyć. Sądząc po frekwencji, która występuje na peronie, jest to duża atrakcja biorąc pod uwagę to, że jest to parowóz, a na peronie zgromadzonych jest bardzo dużo dzieci. One tego na co dzień nie widzą. Znają to tylko z bajek, z Lokomotywy Tuwima. Jest to zachowanie jakiejś historii kolejnictwa pomiędzy teraz Niemcami, ale kiedyś była to kolej niemiecka - mówili mieszkańcy, którzy sami lub z dziećmi przyszli dziś oglądać kolejową atrakcję.



Chwilę po 16 planowany jest odjazd retro pociągu w stronę Berlina. Przyjazd pociągu z lokomotywą parową zorganizowano z okazji 181. rocznicy powstania linii kolejowej Berlin - Szczecin.