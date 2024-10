Zachodniopomorskie Noble przyznane [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Finał Zachodniopomorskich Nobli 2023 - w 23. edycji konkursu kapituła wybrała laureatów w ośmiu kategoriach naukowych takich, jak - nauki humanistyczne, artystyczne a nawet rolnicze.

Kandydaci do nagród zgłaszani są przez rektorów uczelni wyższych oraz członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.



- Noblami wyróżniane są prace, które powstały w uczelniach zachodniopomorskich - mówi Anna Koprowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. - Również zrealizowane za granicą, jeśli autorzy pochodzą z naszego regionu.



- Jesteśmy odlegli od tego, co świat poczynił - podkreśla prof. Jan Lubiński, Kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. - Ludzie, którzy tworzą te dzieła, oni są w ogóle niedostrzegani, więc aż się prosiło, żeby stworzyć kryterium, że nadrzędną wartość mają opracowania naukowe wdrożone.



- Dorobek, który został zgłoszony do nagrody koncentruje się wokół młodszej epoki kamienia - mówi dr Agnieszka Matuszewska, laureatka konkursu w dziedzinie nauk humanistycznych. - Pomorze Zachodnie jest bardzo wdzięcznym regionem do badań. Przez wiele lat był to region dosyć mocno zaniedbany, jeśli chodzi właśnie o projekty naukowe. W tej chwili dosyć mocno się to zmieniło.



Oficjalnie wręczenie nagród odbyło się w sali koncertowej w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego Akademii Sztuki w Szczecinie.



Laureaci:

Nauki podstawowe - dr inż. Grzegorz Leńca, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

- za badania właściwości strukturalnych i magnetycznych innowacyjnych materiałów techniką elektronowego rezonansu paramagnetycznego.



Nauki rolnicze - dr hab. inż. Wioletta Biel, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT

- za znaczący wkład w opracowanie naukowych podstaw żywienia psów.



Nauki humanistyczne - dr Agnieszka Matuszewska, Katedra Archeologii US - za naukowe badania nad neolitycznymi strukturami monumentalnymi na Pomorzu Zachodnim wraz z opracowaniem unikatowej procedury badawczej grobowców megalitycznych na Pomorzu Zachodnim.



Nauki techniczne - dla zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński, dr inż. Dawid Murzyński, mgr inż. Dawid Jakrzewski, mgr inż. Zbigniew Galocz, mgr inż. Karol Szafirowicz, dr hab. inż. Andrzej Czyżniewski - za opracowanie i wytworzenie nano-kompozytowych powłok na rozwijalnych antenach statku kosmicznego wysłanego w 2023 roku w misji badawczej do Jowisza.



Nauki ekonomiczne - dr hab. inż. Paweł Ziemba, Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej US - za wyniki badań nad opracowaniem i wykorzystaniem metod wielokryterialnych w problemach zrównoważonego rozwoju.



Nauki o morzu - dr hab. inż. Grzegorz Stępień, Katedra Geodezji i Pomiarów Offshore PM

- za opracowanie innowacyjnych metod pomiarów oraz algorytmów przetwarzania danych i określania pozycji obiektów w warunkach ograniczonych możliwości obserwacyjnych w obszarach morskich.



Nauki artystyczne - dr hab. Daniel Rycharski, Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych, Katedra Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuki - za działalność artystyczną łączącą sztuki audio i wizualną, oraz działalność akademicką, która wiąże Szczecin jeszcze ściślej z międzynarodowymi ośrodkami kultury w Europie i na świecie.



Nauki artystyczne - zespół: dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, dr hab. inż. arch. Wojciech Bal, Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania ZUT - za prace poświęcone promocji wizerunku miasta Szczecin poprzez obiekty architektury oraz potrzeby kreacji i posiadania w przestrzeni miast ikon architektonicznych.



Nauki medyczne - prof. dr hab. Cezary Cybulski, Zakład Genetyki i Patomorfologii - za identyfikacje nowego genu ATRIP związanego z dziedziczną predyspozycją do raka piersi.