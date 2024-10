Pasażerowie skarżą się na nagłośnienie na szczecińskim dworcu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nagłośnienie na szczecińskim dworcu PKP pozostawia wiele do życzenia - tak przynajmniej twierdzą pasażerowie podróżujący pociągami. W niektórych miejscach komunikaty słychać, a w niektórych nie.

Na łącznikach między peronami głośniki są, ale nie wszystkie grają. Utrudnia to podróżowanie, jakość też jest słaba - zaznaczają pasażerowie.



- No tutaj nie słychać, tutaj trzeba się domyślać. - Szczególnie jak wjeżdżają lub odjeżdżają, przyjeżdżają pociągi, to my nie słyszymy. - Czekałam na pociąg i nie usłyszałam, że był z innego peronu. - Trzeba się przysłuchiwać. Nie wiem, czy osoby starsze by sobie poradziły, żeby zrozumieć to, co w ogóle lektorka mówi - mówią pasażerowie.



Z pytaniami i prośbą o komentarz na temat stanu nagłośnienia na Dworcu Głównym w Szczecinie zwróciliśmy się do PKP Polskich Linii Kolejowych. Czekamy na odpowiedź.