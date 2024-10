Kolejne podwyżki w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kolejny samorząd decyduje się na podwyżkę opłat za śmieci. Do tego grona planuje dołączyć Kołobrzeg. Miejscowi urzędnicy wyjaśniają przyczyny podnoszenia cen.

Już nie 10,50 zł, a 13 złotych - taką stawkę za odbiór odpadów planują wprowadzić władze Kołobrzegu. Całość liczona jest na podstawie zużycia wody, bo taką metodę przyjęli miejscowi urzędnicy.



Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu podwyżki tłumaczy wciąż rosnącymi kosztami gospodarki odpadami, przez co cały system nie bilansuje się w miejskiej kasie.



- W tym roku, miasto będzie musiało do systemu dopłacić około 3 mln zł. Jak skoczyła stawka za odbiór i zagospodarowanie jednej tony odpadów? Z 1189 zł do 1610 zł za jedną tonę w 2024 roku - podkreśla Pełechata.



Wyższe stawki muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez radnych. Jeśli tak się stanie, wejdą w życie od nowego roku. Pewni podwyżek są już za to mieszkańcy wiejskiej gminy Kołobrzeg, czyli okolicznych mniejszych miejscowości. Tu stawkę za wywóz odpadów podniesiono do kwoty 12 złotych.