Ofiara pożaru w Świnoujściu w stanie ciężkim

Mężczyzna uratowany z pożaru w Świnoujściu jest w ciężkim stanie. Został przetransportowany do szpitala specjalistycznego.

Przypomnijmy, że około godz. 13:00 w jednym z mieszkań w wielorodzinnym bloku przy ulicy Matejki w Świnoujściu wybuchł pożar. Służbom udało się uratować lokatora płonącej nieruchomości.O szczegółach opowiada Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: - Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostali zadysponowani do poszkodowanego w pożarze. Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany mężczyzna, lat 59, w stanie ciężkim. Z oparzeniami dróg oddechowych, oraz oparzeniami 2. i 3. stopnia kończyny dolnej i twarzy. Ze względu na złe warunki pogodowe, po dokonaniu medycznych czynności ratunkowych, pacjent został przewieziony do szpitala.Przyczyny pożaru nie są znane. Mieszkańcy budynku, po zakończeniu akcji mogli wrócić do swoich mieszkań.