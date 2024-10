133 stanowiska handlowe będą działać przy szczecińskich cmentarzach. Część z nich już od soboty. Handel przy nekropoliach będzie się odbywał do 2 listopada.

Najwięcej punktów otwartych będzie - jak co roku - wzdłuż ulicy Ku Słońcu. Tam kwiaty i znicze będzie można kupić w 72 miejscach. Punkty otwarte będą od najbliższego wtorku i działać będą do 1 listopada, do wieczora.40 stoisk otwartych będzie na ulicach: Mieszka I, i Dworskiej, 13 pod cmentarzem w Dąbiu, sześć w Zdrojach i po jednym w Wielgowie oraz przed Cmentarzem Zachodnim, przy ul. Bronowickiej w Szczecinie. Te punkty będą otwarte do 2 listopada.