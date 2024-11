Integracja Szczecina ze Stargardem w ramach SKM-ki coraz bliżej

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Umowa o wspólnej integracji taryfowej w ramach projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zostanie zawarta między Stargardem i Szczecinem.

Ustalono w niej reguły wzajemnego rozliczania kosztów miesięcznego biletu, który wprowadzono od września. Bilet umożliwia korzystanie zarówno z pociągów Polregio, jak i komunikacji miejskiej gmin partnerów.



Uzgodniono też, że Miasto Stargard dopłaci do biletomatu, zainstalowanego na nowym parkingu przy ulicy Barnima, Operatorem wszystkich 44 maszyn ustawionych na stacjach i przystankach, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.



Jan Gumuła, pełnomocnik prezydenta Stargardu ds. SKM informuje, że w umowie uzgodniono m.in. drobne kwestie związane z pracą biletomatu.



- Czyli np. zakup papieru, zarówno do biletów jednorazowych - których chwilowo jeszcze nie ma - ale też do potwierdzenia transakcji, wybór firmy, która będzie serwisowała te biletomaty... To jest początek, dobrze, że już ruszyliśmy z biletem okresowo-miesięcznym - przyznał.



W ocenie pełnomocnika prezydenta, wspólny bilet miesięczny zaczyna cieszyć się rosnącym powodzeniem wśród mieszkańców Stargardu.



- Tych biletów kanałem udostępnionym przez Polregio sprzedano 193 na kwotę 6 056 złotych, natomiast jeśli chodzi o kanały dystrybucji ZDiTM to jest ilość biletów: 50. W sumie - 7 272 złote - wyliczał.



Najnowsze dane o październikowej sprzedaży wspólnego biletu w Stargardzie będą znane po 10 listopada. Bilet można kupić w kasach Polregio, ZDiTM oraz w aplikacji Koleo.



Nie jest jeszcze dostępny w stargardzkim biletomacie, który nadal stoi nieczynny. Jak tłumaczy pełnomocnik ds. SKM, to skutek przedłużających się testów aplikacji urządzenia.