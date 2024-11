Przerwy w dostawie wody w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Na przerwy w dostawie wody muszą przygotować się mieszkańcy ulicy Sadowej w Stargardzie między godziną 8:00 a 16:00.

To konsekwencja przebudowy drogi. Ekipy budowlane kontynuują m.in. układanie kanalizacji deszczowej. Ulicę Sadową przebudowuje Zarząd Dróg Powiatowych.



Wiesław Bączkowski z ZDP informuje, że wykonawca ma problem z przełożeniem istniejących odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej, które kolidują z przebiegiem remontowanej drogi.



- Są miejsca, gdzie musimy wstrzymywać prace. Teraz ustalamy sposób likwidacji kolizji między kanalizacją deszczową a gazociągiem średniego ciśnienia. Ulica nie jest za szeroka i tej przestrzeni nie zostaje za dużo - dodaje Bączkowski.



Przebudowę ulicy Sadowej dofinansowano niemal w całości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na jednym z odcinków jest już dobrze widoczny zarys jezdni i chodnika.



- Koszty umowne to jest niecałe 8 milionów złotych. Nie jest na 100 proc. pewne, że nie będziemy po drodze napotykali kolejnych kolizji, co będzie skutkowało wykonywaniem prac dodatkowych - podkreśla Bączkowski.



Mimo problemów z przełożeniem sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych, zarządca drogi chce zachować termin otwarcia ulicy Sadowej po przebudowie. Ma to nastąpić do końca maja przyszłego roku.