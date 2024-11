Ponad 1,5 mln nowych ryb w Odrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po ponad dwóch latach od katastrofy ekologicznej na Odrze, zakończyła się akcja "ODROdzenie" - do rzeki trafiło 1,5 miliona nowych ryb.

W sierpniu 2022 roku katastrofa ekologiczna na Odrze spowodowała śmierć 250 milionów wodnych zwierząt, w tym blisko 60 procent populacji ryb.









Ma to odnowić populację przetrzebioną przez toksyny złotej algi. Dzięki internetowej zbiórce, udało się zebrać 100 tysięcy złotych. Środki zostały przeznaczone na wyhodowanie nowego narybku gatunków, które najbardziej ucierpiały w katastrofie: szczupaków, sandaczy, brzan i cert.Plan zarybienia przygotowali przyrodnicy i ichtiolodzy z Polskiego Związku Wędkarskiego. Od wiosny do jesieni tego roku, na terenie oddziałów PZW w Szczecinie i Zielonej Górze zorganizowano pięć akcji zarybieniowych. Ryby trafiły do bezpiecznych siedlisk, starorzeczy, trzcinowisk i dopływów Odry, a także do kanałów Międzyodrza.Akcję zorganizowali bank Credit Agricole, ekolog Dominik Dobrowolski i fundacja Wroc Ma Moc. Uruchomiliśmy akcję „ODROdzenie” i internetową zbiórkę pieniędzy na ponowne zarybienie Odry - mówi Przemysław Przybylski, rzecznik Credit Agricole. Na terenie Szczecina i okolic akcję wspierało Stowarzyszenie Wywrotka.