Ambitne plany Chóru Politechniki Morskiej

Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka Chóru Politechniki Morskiej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Leszek Możdżer, znakomity pianista i kompozytor wraz z Chórem Politechniki Morskiej wystąpi w piątek wieczorem w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Artyści wraz z instrumentalistami zaprezentują własną interpretację Psalmów Dawida.

Chór Politechniki Morskiej poprowadzi Sylwia Fabiańczyk-Makuch, która była gościem Małgorzaty Frymus w "Rozmowach pod Krawatem".



Chór przygotowywał się do dzisiejszego spotkania od wielu lat. Projekt "Wspólne brzmienia", w ramach którego dzisiejsze spotkanie, odbywa się po raz jedenasty i brali w nim udział m.in. Kayah, Grupa MoCarta czy Fisz.



- Zależy nam na wielowymiarowości - mówiła Sylwia Fabiańczyk-Makuch. - Ten chór taki jest. Idziemy troszkę tą drogą wszechstronności, różnorodności, takiego pokazywania możliwości tego śpiewu chóralnego tak naprawdę we wszystkich sferach muzycznych przede wszystkim. Szukamy. Mnie inspiruje niesamowicie właściwie każdy rodzaj muzyki.



- Prawdopodobnie Chór Politechniki Morskiej będzie reprezentował w przyszłym roku Pomorze Zachodnie na Expo 2025 w Japonii - pochwaliła się też Sylwia Fabiańczyk-Makuch. - Tak będzie. Tak przynajmniej to wszystko wygląda, że ziszczą się kolejne marzenia. Co prawda w Japonii byliśmy na znakomitym festiwalu w Tokio, gdzie też przywieźliśmy wspaniałe nagrody, ale tu jedziemy do Osaki.