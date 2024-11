Projekt naukowy pod lupą CBA

Fot. CBA Twitter

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej oraz oszustwa.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pracownika naukowego oraz przedsiębiorcę, którzy byli zaangażowani w jeden z innowacyjnych projektów badawczo-konstruktorskich.



Do zatrzymania doszło na terenie woj. wielkopolskiego. Pracownik wyższej uczelni technicznej usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pomocnictwa w oszustwie o znacznej wartości.



Przedsiębiorcy postawiono zarzut pomocnictwa w oszustwie oraz prania pieniędzy.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe: stu i pięćdziesięciu tysięcy złotych, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi i zakaz opuszczania kraju.



Funkcjonariusze delegatury CBA w Szczecinie prowadzą śledztwo w sprawie przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.



W ramach dofinansowania ze środków publicznych realizowano innowacyjny projekt budowy prototypu jednostki pływającej przeznaczonej dla osób z różnymi dysfunkcjami.

Zadanie wymagało prowadzenia wielu prac o charakterze projektowym, badawczym, testowym z udziałem ekspertów w dziedzinie inżynierii, elektromechaniki, informatyki i wielu innych.



Partnerem projektu była jedna z technicznych uczelni wyższych. W prowadzonym śledztwie zarzuty usłyszało już 13 osób. Łączna wysokość zabezpieczonego mienia w sprawie wynosi ponad 22 mln złotych.