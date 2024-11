Mikołajki w Świnoujściu z przytupem

Fot. pixabay.com / JillWellington (CC0 domena publiczna)

To będzie dzień pełen atrakcji, a chodzi o Mikołajki, które w tym roku w Świnoujściu mają odbyć się z prawdziwym przytupem.

W planach między innymi wizyta Mikołaja, elfów i... szczudlarzy.



6 grudnia w Świnoujściu, co roku obchodzony jest w wyjątkowy sposób, z czego przede wszystkim zadowoleni są mieszkańcy. - Pewnie, że milej, weselej. Przyjemniej, bo u nas na co dzień tego nie ma. Bo jak jest, to się podoba. Weselej, ale będzie smutniej, bo ceny są takie, że święta będą bidne. No ale będą się może weselić i jakoś to przejdzie - mówią mieszkańcy.



Adrian Trydeński ze świnoujskiego magistratu zapewnia, że atrakcji nie zabraknie. - Będzie oficjalne rozświetlenie choinki oraz wszystkich iluminacji w całym mieście. Będzie wizyta św. Mikołaja z elfami. Będą animacje dla dzieci, szczudlarze w kostiumach skrzatów i aniołów. Będzie także taki wyjątkowy, specjalny pokaz ognia. Święty Mikołaj będzie także rozdawał prezenty dla dzieci. Będzie specjalna ścianka przygotowana, na której będzie można zrobić zdjęcia - wymienia Trydeński.



Do tej magicznej chwili pozostało jeszcze 21 dni.