Grudzień pełen wydarzeń w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

To ma być wyjątkowy miesiąc: grudzień nad morzem pełen atrakcji dla dzieci i seniorów. Samorząd Świnoujścia już szykuje program wydarzeń na przedświąteczny okres.

Adrian Trydeński ze Świnoujskiego magistratu podkreśla, że samorządowi zależy na tym, by atrakcji wystarczyło dla każdego.



- Zależy nam na tym, aby każdy dzień obfitował w animacje dla dzieci, spotkania dla seniorów, spotkania z Mikołajami... - wyliczał.



Wyspiarze z inicjatywy są zadowoleni.



- Bardzo dobrze. Dzieci potrzebują jakiejś rozrywki w tym czasie - mówili.



Trydeński dodaje, że wydarzenia odbywać się będą w każdym zakątku wysp.



- Miejski Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, biblioteka, muzeum, wszystkie nasze instytucje będą obfitowały w wydarzenia, które przyciągną do wspólnego zdobienia kartek, bombek, będzie wspólne pieczenie pierników, przyjedzie teatr świątecznych zabawek dla dzieci - dodał.



Wydarzenia będą odbywały się od 6 grudnia do końca miesiąca.