Filharmonię i Morskie Centrum Nauki zalała czerwień [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza oraz Morskie Centrum Nauki w Szczecinie rozświetliły się na czerwono.

To w ramach akcji "Dzieciństwo bez przemocy". Przyłączyło się do niej prawie dwa i pół tysiąca obiektów w całym kraju. Coroczna kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci.



Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, co myślą o tej akcji: - Trzeba ten problem nagłaśniać, robić więcej kampanii informacyjnych. Zgłaszać to na bieżąco, upubliczniać znęcanie się nad dziećmi, po to, żeby temu zapobiegać. Przemoc wpływa na rozwój dziecka bardzo negatywnie. - Przede wszystkim trzeba edukować dorastające pokolenie. To ważne zadanie dla szkoły, ale i rodziców. Podstawą jest zawsze rozmowa i nieunikanie trudnych tematów. Dialog jest najważniejszy... - Niestety już nawet dzieci 12- czy 13-letnie potrafią pobić kogoś, nawet śmiertelnie. Zdarzają się też gnębienia w szkołach.



19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci.