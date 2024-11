Szukają wykonawcy kolejnej psiej polany

Fot. pixabay.com / ZigmarsBerzins (CC0 domena publiczna)

Miasto poszukuje wykonawcy psiej polany w Parku Brodowskim. To jeden z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zakłada on stworzenie ogrodzonego wybiegu o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych.



Znajdą się tam ławki, dystrybutory na woreczki, a polana pokryta będzie runem leśnym.

Potencjalni wykonawcy na wysłanie ofert mają czas do 6 grudnia. Termin na realizację projektu to pół roku.