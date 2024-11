"Jest w czym wybierać". W Świnoujściu mieszkańcy będą głosować w budżecie obywatelskim

Zrzut ekranu: swinoujscie.budzet-obywatelski.org

Place piknikowe, miejsca spotkań i sportowa infrastruktura to tylko niektóre z projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim w Świnoujściu.

Głosowanie rusza wkrótce. Warto zapoznać się ze szczegółami. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Świnoujścia, bez względu na wiek.



- Jest w czym wybierać - przyznaje Adrian Trydeński ze świnoujskiego magistratu. - Będziemy mogli głosować na 47 projektów, które przeszły weryfikacje. Trzy projekty nie przeszły takiej weryfikacji. Głosowanie będzie się odbywało od 5 do 19 grudnia. Potem dowiemy się, jakie projekty wygrały.



Dodaje, że głosów można oddać kilka. - Każdy mieszkaniec może oddać cztery głosy, ale to nie znaczy, że te cztery głosy mogą być oddane na jeden projekt. Mamy dwa głosy na projekty twarde i dwa głosy na projekty miękkie. Dzielą się na lokalne oraz na ogólnomiejskie - tłumaczy Trydeński.



To 11. edycja budżetu. Przeznaczono na nią ponad 2,5 mln złotych.