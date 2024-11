Wspierać można dzieci, zwierzęta czy kombatantów. Trwają lokalne akcje charytatywne [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zbliżający się okres świąteczny często kojarzy się z pomaganiem i akcjami charytatywnymi. Sprawdziliśmy, jakie lokalne akcje mogą wesprzeć szczecinianie.

Jedną z lokalnych akcji organizują Motocykliści o Wielkich Sercach. Przygotowują paczki dla dzieci z domów dziecka i rozwożą je w przebraniu Mikołaja. W tym roku przygotowali niemalże tysiąc paczek - mówi moto mikołaj Sławomir Chałabis.- Zbiórkę trwa do 1 grudnia, cały czas jeszcze trwa. Zbieramy głównie słodycze, jakieś czekolady, batoniki, wafelki - mówi Chałabis.Pomagać można na wiele sposobów. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie organizuje paczkę dla zwierzaka. Potrzeba głównie karmy, żwirku i smaczków - mówi Marlena Sobczak ze szczecińskiego TOZ-u.- Dziewczynka, która miała urodziny powiedziała, że ona nie chce imprezy urodzinowej, a chce pieniądze przeznaczone na imprezę wydać na zwierzaki - mówi Sobczak.Zapytaliśmy szczecinian czemu pomagamy i dlaczego właśnie z okazji świąt.- Dlaczego warto jest pomagać? Bo każdy uśmiech, szczególnie dziecka, to jest po prostu miód dla serca. - Ja raczej nie myślę o swoich uczuciach. Jak już to o tym, co ta osoba obdarowywana może czuć, chociaż i o tym też nie myślę. To jest raczej taka potrzeba. - Daje to taką przyjemność, dawanie, nie tylko branie, ale dawanie - mówią szczecinianie.- Motywuje ludzi do akcji chęć działania z powodu słuszności, coś jest po prostu słuszne. Być może nas nie dotyczy, ale chcemy wziąć odpowiedzialność. Czasami też dla własnej satysfakcji, zrzucenia z siebie może czasami trochę poczucia winy - mówi Robert Bartłomiejski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.Wesprzeć można też kombatantów w akcji Paczka dla Bohatera. Zbierane są artykuły spożywcze i higieniczne oraz słodycze czy koce. Zbiórka trwa do 15 grudnia.