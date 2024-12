Ogólnopolska sesja w ZUT. "Naukowo jest to naprawdę bardzo wysoki poziom"

Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych na ZUT w roku 2023. Fot. Aurelia Kołodziej / ZUT

Studenci z całej Polski zjadą do Szczecina do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. To w ramach X Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.

W czwartek i piątek uczestnicy zaprezentują łącznie 100 prac naukowych. Spotkanie odbywa się w siedmiu blokach tematycznych, m.in. chemicznym i ekonomiczno-prawnym.



Tematyka jest bardzo różnorodna - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" prorektor ds. studenckich prof. Arkadiusz Telesiński.



- W każdym bloku jest powołane specjalistyczne jury, w skład którego wchodzą wysokiej klasy specjaliści z różnych uczelni, nie tylko od nas z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Naukowo jest to naprawdę bardzo wysoki poziom - mówił Telesiński.



Dla studentów to dobra okazja do wymiany swoich doświadczeń naukowych - twierdzi mgr inż. Marcin Witkowski, były student ZUT-u.



- Zjeżdżają się studenci tak naprawdę z całej Polski. Tematyka tych referatów jest bardzo obszerna. Możemy poznać taką receptę na różne problemy, które otaczają nas. Studenci przygotowują jakieś różne rozwiązania i przedstawiają je na naszej sesji - mówi Witkowski.



Swój udział zapowiedzieli uczestnicy z ponad 70 studenckich kół naukowych 21 polskich uczelni.



Sesja rozpocznie się w czwartek 5 grudnia 2024 r. o godz. 8:30 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Szczecinie, ul. J. Słowackiego 17, w Auli Auditorium Maximum im. Mariana Lityńskiego (parter), natomiast ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji nastąpi 6 grudnia 2024 r. o godzinie 12.00, w tym samym miejscu.