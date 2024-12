Da Vinci trafił do szpitala wojskowego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Robot Da Vinci. Fot. 109. Szpital Wojskowy z Przychodnią

Trzeci chirurgiczny robot Da Vinci trafił do Szczecina.

Dzięki niemu przeprowadza się się zabiegi małoinwazyjne m.in. w obszarze urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej, a czas hospitalizacji po nich - skraca się do minimum.



Da Vinci został tymczasowo zainstalowany w szpitalu. Teraz zespoły lekarzy, które będą się nim posługiwały, rozpoczynają szkolenie prowadzone przez amerykańskiego producenta. Po około trzech miesiącach da Vinci zostanie na stałe zainstalowany w bloku operacyjnym szpitala wojskowego i wówczas rozpoczną się zabiegi operacyjne.



A to nie koniec nowości. Do Przychodni Specjalistycznej przy Jasnych Błoniach trafiły też: nowoczesny mammograf, tomograf stomatologiczny, nowy perymetr który wykorzystywany będzie do oceny pola widzenia i lampa szczelinowa pozwalająca na badanie struktur przedniego odcinka oka. Do Pracowni Endoskopowej trafił zaś nowoczesny i bardzo precyzyjny sprzęt do przeprowadzania badań endoskopowych.