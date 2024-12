MotoMikołaje przejadą ulicami Szczecina

Motomikołaje. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Wielki przejazd MotoMikołajów ulicami Szczecina - to już dziś.

"Motocyklistów o wielkich sercach" jednoczą trzy cele - mówi Sławomir Chałabis, współorganizator akcji.



- Idea jest taka, że po pierwsze chcielibyśmy zrobić coś dobrego dla dzieci i widzieć ich uśmiech. Po drugie chcielibyśmy też wśród ludzi pokazać, że motocykliści to są fajni ludzie. A trzeci cel to jest taki, że my przy tym się też dobrze bawimy - mówi Chałabis.



MotoMikołajowie pojadą na Arkonkę, gdzie zorganizują imprezę dla zaproszonych dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych. Jednak wcześniej wszyscy będziemy mogli podziwiać ich motocyklowy korowód.



- Zazwyczaj motocykliści przebierają się w stroje Mikołaja i wtedy taka parada jest kolorowa, atrakcyjna. Zdarza się, że i strój Grincha jest. Mamy różnokolorowych Mikołajów. Jest kolorowo, jest wesoło - dodaje Chałabis.



Uczestnicy parady spotkają się na Wałach Chrobrego o 13:30, a w drogę wyruszą o 14:00.



