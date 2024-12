Świnoujście. Konserwacja tunelu, promy wracają do gry

Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Nadchodzącej nocy (10/11 grudnia) - i przez kolejne dwie - kierowcy, by wjechać i wyjechać ze Świnoujścia, muszą uzbroić się w cierpliwość. Podwodna droga będzie zamknięta w godz. 21.00-5.00.

Zamknięcie tunelu jest spowodowane pracami konserwacyjnymi i rocznym przeglądem obiektu. Planując podróż warto uwzględnić rozkład kursowania promów.



- Promy do północy będą kursowały co 20 minut. W nocy - co 30 minut. W przypadku wystąpienia dużych kolejek należy mieć na uwadze, że promy będą pływały nieregularnie - podkreśla Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



Ze zmianami muszą się liczyć także pasażerowie komunikacji miejskiej. W dniach 10-13 grudnia inaczej kursowały będą autobusy linii A i B.



Edycja tekstu: Jacek Rujna