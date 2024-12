Tłumy odwiedzających i chętnych nadania imienia małemu żubrowi

Choć na razie jest najmniejsze w zagrodzie, robi największe wrażenie, a mowa o żubrzątku, które jest nowym mieszkańcem Wolińskiego Parku Narodowego. Malec, mimo kiepskiej pogody, przyciąga do zagrody zwiedzających.

By zgłosić propozycję imienia czasu nie zostało wiele. Konkurs trwa do 16 grudnia, a szczegółowe informacje znajdują się na stronie WPN

Edycja tekstu: Michał Król

Mały syn samca alfa - Polanina II i Pozowy, jest w tej chwili największą atrakcją zagrody - opowiada Konrad Wrzecionkowski z Wolińskiego Parku Narodowego.- Biega, hasa sobie, jak potrzebuje przychodzi do mamy i ssie mleko. Jak chce to zaczepia pozostałe żubry. Maluszek jeszcze imienia nie ma. Na to mamy ogłoszony konkurs, został zamieszczony na stronie parku i na Facebooku - mówi Wrzecionkowski.I urok i chęć wymyślenia imienia potwierdzają odwiedzający zagrodę. - Bardzo duże wrażenie i w ogóle w otoczeniu leśnym, to jest piękna sprawa. Słodziak jak ja cię kręcę, tylko trzeba teraz imię.