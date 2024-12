Pod koniec 2027 roku powinniśmy pojechać nowym wjazdem do Szczecina

W piątek mamy poznać oferty wykonawców na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic.

Edycja tekstu: Michał Król

Inwestycja ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 13. To między innymi budowa węzła Siadło Górne, dwujezdniowej drogi łączącej autostradę A6 z krajową "trzynastką" i jednej jezdni od "a-szóstki" do Rosówka. W ramach inwestycji przebudowany ma być także węzeł Kołbaskowo.Powstanie też wiadukt do kontroli granicznej wraz z możliwością nawrotki - podkreśla Łukasz Lendner, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.- Liczymy, że w marcu podpiszemy umowę. Od tego momentu, za około 2,5 roku, powinniśmy już pojechać nowym Węzłem Kołbaskowo i wjechać na obwodnicę do ronda Hakena nowym wjazdem do Szczecina - mówi Lendner.Budowa - według wstępnych założeń Generalnej Dyrekcji - może rozpocząć się w połowie przyszłego roku.