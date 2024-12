Jarmark Bożonarodzeniowy w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Świnoujski Jarmark odwiedzają turyści z całej Polski i z Europy.

Na pl. Wolności otworzyły się stoiska, trwa przygotowywanie sceny do popołudniowych koncertów.







- Jestem z Rzeszowa. Przyszliśmy pooglądać, zobaczyć... Wszystko tu jest piękne. Są pierniczki, jest wszystko... - My z Dortmundu. Zawsze tu spędzamy święta i urlop, bo nam się Świnoujście bardzo podoba. - My z Gorzowa Wielkopolskiego. Świnoujście cały rok, to jest moje ulubione miasto od dzieciństwa. To jest klimat inny wieczorem, a inny w dzień - mówili.





Niekiedy turyści wybierają zwiedzanie miasta.... świąteczną kolejką turystyczną. To dwa zabudowane wagoniki, w których usłyszymy świąteczne piosenki, a maszynistą jest św. Mikołaj.



Reporterka Radia Szczecin, Julia Nowicka wybrała się na przejażdżkę.



- Mamy wigilijne piosenki, przejazd trwa około 5-10 minut. - Synek chciał, od razu wołał, że chce pojechać ciuchcią z Mikołajem, więc przyszliśmy. To bardzo fajny pomysł, żeby się przejechać, mimo tego, że znamy Świnoujście. Jest uśmiechnięty Mikołaj, kolejka dla dzieci... - Wnuczki przyjechały ze Szczecina i chcą przejechać się, zwiedzić trochę miasta. To dla nich atrakcja. - Bardzo fajnie, czekaliśmy na to - mówili uczestnicy jarmarku.



Podróż trwa ok. pięciu minut. Odjeżdża ona z pl. Wolności. Kursy trwają do godziny 15.







Edycja tekstu: Jacek Rujna

Całość imprezy zwieńczy - o godzinie 17.30 - występ Mateusza Ziółki.Na miejscu nie brakuje Radia Szczecin; od godziny 10 audycję "Aktywna Sobota" prosto ze Świnoujścia prowadzi red. Anna Łukaszek.