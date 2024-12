O kobiecej wyprawie na Arktykę w MCN

Źródło: Morskie Centrum Nauki

Cztery kobiety i wyprawa trzymetrowymi, otwarto kadłubowymi łódkami żaglowymi po północnej części Isfjordu na Spitsbergenie - o tym będzie można posłuchać podczas spotkania z cyklu "Żaglonauci" w szczecińskim MCN.

"Piersi w Arktyce" to był pionierski projekt - mówi kapitan Małgorzata Rzepecka.



- My już nie chciałyśmy robić takich komplikacji, żeby oddalać się od łódek i rozbijać namioty gdzieś wysoko, to po prostu jedyne co wymyśliłyśmy najsensowniejszego, to jest to, żeby pilnować okolicy. I właśnie nieustannie wachtować, czyli któraś zawsze zawsze musiała się rozglądać - opowiadała.



Więcej o tej wyprawie będzie można dowiedzieć się na spotkaniu w ramach cyklu "Żaglonauci" w niedzielę o godz. 17. Na rozmowę z Małgorzatą Rzepecką, Anną Wierzbicką i Wiktorią Parzych zaprasza Morskie Centrum Nauki w Szczecinie



Debacie towarzyszyć będzie porejsowa wystawa bohaterek wyprawy. Wstęp wolny.



