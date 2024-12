Święta z dobrą książką

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Koc, herbata i dobra lektura. Taki sposób na odpoczynek w czasie świątecznej przerwy mają czytelnicy Miejskiej Biblioteki w Świnoujściu.

O to, by odpowiednich na ten czas pozycji nie zabrakło, zadbali pracownicy placówki. Do czytania w czasie świąt zachęca Regina Orzechowska z biblioteki im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu.



- Polecam poezję związaną z Bożym Narodzeniem. Jeśli chodzi o książki, to "Świąteczne opowieści", "Sekret Bożego Narodzenia", "Bajki z krainy Mikołajów" - wymienia Orzechowska. - Za wypożyczenie tych świątecznych książek, każde dziecko otrzyma kolorowankę świąteczną.



A po co w grudniu sięgają czytelnicy? - Myślę, że baśnie, bajki, obowiązkowa "Opowieść wigilijna". Preferuję książki faktu, reportaże, życiorysy, wywiady - mówią.



Jeśli umknęło nam wypożyczenie dobrej lektury, zawsze pozostaje nadzieja, że taką znajdziemy pod choinką.